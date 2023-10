Yan Couto cita Daniel Alves como ídolo e é criticado nas redes - (crédito: Vitor Silva/CBF) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Yan Couto protagonizou uma grande polêmica, nas vésperas do duelo do Brasil contra o Uruguai. Afinal, em entrevista coletiva neste final de semana, após treino de preparação para o embate, o jogador disse que Daniel Alves, preso na Espanha, é sua grande referência no futebol.

"Meu ídolo é o Daniel Alves. Não tem como ser outro. Cresci assistindo a ele pela TV. Ele é um ídolo para muita gente, para muitos brasileiros. Ele fez uma história muito linda pela seleção, nos clubes por onde passou. Acredito que ele é minha referência mais pelo estilo de jogo, pela altura, tudo. Pela qualidade com a bola também. E é uma referência muito boa pra mim defensivamente, para eu poder estar somando e ser mais agressivo, ser um jogador mais completo", disse Yan Couto.

Assim, a fala do lateral repercutiu mal nas redes sociais. Aliás, esta é a primeira vez que Yan Couto é convocado para defender a Seleção Brasileira. Ele está substituindo Vanderson, do Mônaco, que se lesionou e precisou ser cortado por Fernando Diniz. Aliás, o jogador deve começar o duelo contra o Uruguai, em Montevidéu.

"Meu ídolo é o Daniel Alves, né? Não tem como ser outro." – Yan Couto na coletiva com a seleção brasileira. A gente até entende o cara curtir o que foi Dani Alves em campo. Mas irmão, se ajuda aí. Ele tá preso por estupro. Ídolo? Se ajuda.pic.twitter.com/5PnMmJjty9 — ? (@DoentesPFutebol) October 16, 2023

O Yan Couto não tem assessor de imprensa não? Na primeira convocação o cara já se queima desse jeito. — Bosquin (@OBosquin) October 16, 2023

Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro de maneira preventiva. Aliás, o atleta teve negado todos os pedidos de liberdade. O Ministério Público espanhol manteve a prisão preventiva diante do risco de fuga. Por fim, o brasileiro deve ir a julgamento ainda neste mês ou em novembro, segundo a mídia espanhola.

