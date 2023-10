Solange Almeida revela tratamento e sequelas após vício em "vape"

A cantora Solange Almeida, ex-Aviões do Forró, revelou na noite de domingo (15/10), que tem feito um tratamento para voz em decorrência do uso de cigarro eletrônico. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que usou o chamado 'vape' e começou a usar por influência de amigos.

Solange revelou que usou 'vape' por cerca de oito e nove meses e que antes de ser influenciada por amigos nunca tinha usado. "Isso aqui é água, é feito a base de água, não tem nicotina", foi um dos argumentos dos amigos dela.

O uso do cigarro eletrônico levou a dados na voz da cantora, uma de suas marcas registradas. "Quando eu fiz um exame aprofundado, descobri que eu estava com uma lesão nas cordas vocais e mais ainda no pulmão".

Agora, Solange faz tratamento de fonoterapia para remediar as sequelas como dificuldade de respirar e mudança na voz.

Danos a voz e o vício

Solange contou ainda que durante a pandemia, o uso dos cigarros se intensificou e o vício fez com que a cantora fizesse uma pausa na carreira.

"Eu perdi toda a vontade do mundo de cantar. Comecei a ficar com a mucosa ressecada, dificuldade para cantar e para respirar”, contou na entrevista.

Além de se esconder do marido para fumar, Solange contou que, no auge, chegou a fumar cerca de 15 cigarros eletrônicos por mês, o que causou danos a sua saúde mental. "Tinha que ficar tudo em off porque não queria que as pessoas soubessem", revelou também.

O retorno aos palcos só ocorreu após a filha, que pediu para que a mãe fizesse sessões de terapia e ainda o acompanhamento de um fonoaudiólogo.