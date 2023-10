Britney engravidou de Justin Timberlake no fim dos anos 2000, diz site

Britney Spears teria engravidado de Justin Timberlake no fim dos anos 2000 e os dois tomaram a decisão de fazer um aborto. As informações são do portal TMZ. O relato, de acordo com o site, estará presente na biografia da cantora, intitulada The woman in me (A mulher em mim, em tradução para o português, que será lançada no dia 24 de outubro).

Segundo o TMZ, Britney queria ter um filho de Justin e teve uma criação, tanto religiosa quanto pela família, que não via o aborto com bons olhos. Ela estava “em conflito” sobre o procedimento e, depois de algumas discussões difíceis e emocionantes, os dois concordaram que fazer o aborto era a decisão certa.

O casal ficou junto entre 1999 e 2002 e quando Britney engravidou ambos tinham 19 anos. Várias fontes revelara ainda ao TMZ que, à época, Britney sentiu que Justin era o amor de sua vida.

O relacionamento foi sério e o término rendeu músicas sobre o tema como Cry me a river, de Timberlake.

É esperado que Britney revele vários assuntos pessoais e complicados da vida dela na biografia, especialmente sobre os anos em que viveu sob tutela do pai.