Sessão da tarde: ‘Beleza no mundo dos negócios’ é exibido nesta terça (17/10)

Beleza no mundo dos negócios é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta terça-feira (17/10), às 15h20. A comédia romântica foi lançada em 2010 e é estrelada por Hilary Duff, Chris Carmack e Michael McMillian. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Beleza no mundo dos negócios

O longa segue Lane, que está a procura do homem perfeito com todos os requisitos de uma lista. Ao mesmo tempo, a escritora freelancer vende uma história a revista Comopolitan sobre encontrar o amor no ambiente de trabalho. Para realizar a pesquisa, ela se disfarça em uma companhia de finanças.

O elenco de Beleza no mundo dos negócios é formado por Hilary Duff, Chris Carmack, Michael McMillian, Amanda Walsh, Matt Dallas e Kevin Kirkpatrick. A produção está sob direção de Gil Junger.