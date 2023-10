Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (18/10)

Acredita na confiança

Data estelar: Lua cresce em Sagitário



Evita te atormentar com a voragem de notícias bélicas que aumentam de tamanho e intensidade, prenunciando que o mundo não suporta a civilização, e prefere a barbárie. Evita te atormentar com isso, porque se houver sequer um momento de beleza e serenidade ao contemplar a natureza, ao saborear o aroma de uma flor, essa experiência te dirá muito mais sobre a vida e suas perspectivas do que quaisquer raciocínios bélicos que nossa humanidade fizer.

Nossa humanidade é apegada ao medo, ainda não aprendeu a viver com confiança, seu senso de familiaridade é calcado na culpa, no remorso, no castigo, enfim, na violência que intimida a alma, porém, o futuro, definitivamente, não é do medo, mas da confiança, e se tu queres ser do futuro, acredita mais na confiança do que no medo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que acontece às pessoas com que você se relaciona afeta você também, porque relacionamentos são unidades existenciais, não há como tomar distância das pessoas, existimos todos numa unidade coletiva e telepática.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de o cenário não ser simples, isso não significa que tudo esteja indo na direção errada. É só redobrar a atenção e o cuidado diante das circunstâncias que sinalizam haver riscos pela frente. Você pode dar conta.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se nossa humanidade apostasse apenas nas coisas certas, então não teria havido tanto desenvolvimento, o qual é produto de atrevimento, de não se importar com as incertezas, mas seguir em frente com a prática dos anseios.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora não é bom ficar investigando se os males que as pessoas provocam são intencionais ou fruto de incompetência, mas de fazer o que estiver ao seu alcance para remediar a situação, não importa o quanto isso custar.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nada contra o entusiasmo, tudo ao contrário, mas é preciso manter um olho atento quando esse circula solto nas veias, porque é quando a alma tende a desconsiderar os sinais de que nada é tão fácil ou divertido assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que hoje está certo e assegurado, amanhã estará incerto e andando por um terreno movediço, assim de oscilantes estão as coisas neste momento, porém, nem isso merece sua preocupação, siga adiante com confiança.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, é preciso encontrar uma maneira de transitar pelos acontecimentos atuais com a maior harmonia possível, mantendo a imparcialidade, porque não é hora de acirrar disputas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nunca se saberá completamente se as intenções darão certo ou se alguma eventualidade mudará o rumo das coisas, porém, sempre valerá a pena continuar tentando, mas também fazer isso com desapego aos resultados.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora parece que está tudo bem e favorável, mas o cenário do mundo continua se complicando a cada dia que passa e isso, de alguma maneira, vai interferir em suas pretensões. Mantenha a capacidade de se adaptar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Que as intenções sejam boas não é garantia de que os resultados sejam coerentes com elas, há inúmeras pontas soltas que não estão sob seu controle e que, de certa maneira, interferem com muita força.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É sempre bom avançar, mas há horas em que isso precisa ser feito com toda a atenção possível, detectando os sinais de que, talvez, deveria haver um recuo estratégico para repensar tudo que anda acontecendo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há riscos envolvidos em cada iniciativa que você decidir tomar, portanto, evite procurar algo que deixe sua alma livre de quaisquer pressões ou dilemas, porque neste momento essa opção não se encontra disponível.