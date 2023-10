Um vídeo do “robô do futuro”, interpretado pela atriz Simone Bruno, em um dos episódios do programa Xuxa Park da TV Globo, que foi ao ar em 1999, viralizou nas redes sociais recentemente. A personagem cibernética, que dizia ser do ano 2023, afirmava que tudo estava "maravilhoso”. "Não há guerras", diz a robô sobre 2023 — ano em que duas grandes guerras ocorrem simultaneamente.

Na ocasião, todas as previsões da “robô” cibernética sobre o ano de 2023 foram equivocadas. “Somos muito felizes, a natureza está em ordem, estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizarem da paz”, disse no programa. Quando Xuxa questiona sobre o futuro dos “baixinhos”, a personagem complementa: “Sem drogas. Sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro".

Os usuários da rede social X (antigo Twitter) recuperaram o vídeo e riram dos erros. “Se eu fosse a Xuxa eu processava esse robô porque ele errou feio”, “eita como mente”, “errou todas”. Veja o vídeo:



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

