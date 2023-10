Caetano Veloso é o ganhador da 7ª edição do Prêmio UBC 2023

Caetano Veloso é o homenageado da vez pela União Brasileira dos Compositores (UBC). O artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, no dia 5 de dezembro, na sede da associação, no Rio de Janeiro. A sétima edição do Prêmio UBC celebra a vida e a obra do cantor, compositor, músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro.

Com direção artística de Zé Ricardo, diretor artístico de festivais como Rock in Rio e The Town, a edição 2023 do Prêmio UBC contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira que estarão juntos para interpretar ao vivo versões inéditas de Caetano. Os artistas serão surpresa para o homenageado.

Prêmio UBC celebra grandes artistas brasileiros



Criado pela União Brasileira de Compositores em 2017, o Prêmio UBC reconhece o trabalho de artistas brasileiros. Na estreia, Gilberto Gil recebeu a premiação. Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Herbert Vianna, Djavan e Alceu Valença foram os ganhadores dos anos seguintes.

Com 56 álbuns lançados, duas premiações e cinco indicações do Grammy Awards, 13 troféus e 29 indicações do Grammy Latino, o ícone é o honrado de 2023.

Para atualizações da premiação, acompanhe as redes sociais da UBC.