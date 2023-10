Juliette voltou a ser assunto nas redes sociais, por conta de uma nova acusação de plágio. Desta vez, a cantora vem sendo acusada de plagiar o rapper Emicida. Mas calma, a gente te explica a confusão toda! A ex-BBB lançou, nesta quarta-feira (17/10), a faixa "Magia Amarela", que é uma parceria com a cantora Duda Beat.

Contudo, a canção vem sendo acusada de ser um plágio do projeto "AmarElo", lançado por Emicida, em 2019. Nas redes sociais, diversos fãs do artista notaram semelhanças, como cenário fotográfico, a fonte da arte de divulgação e o conceito por trás do novo trabalho da paraibana.

E não foram só os fãs que notaram! Evandro Fióti, irmão e produtor de Emicida, se pronunciou sobre o assunto e também apontou cópia na identidade visual dos dois projetos. Em uma live no Instagram, Fióti fez um desabafo sincero.

"Tem bando de artista branco, que a gente encontra em todo lugar, que mal lançou um disco e que em um ano já ganhou um Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Entendeu? Tem noção o ódio que gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", desabafou o profissional.

E não parou por aí! Ele avisou que o caso será levado à esfera judicial. "Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar".

Marca está envolvida na confusão

O lançamento de Juliette e Duda Beat faz parte de uma campanha de reposicionamento de uma marca. A empresa em questão, inclusive, teria entrado em contato com a equipe de Emicida para convidar o artista a integrar este projeto. Mas, segundo Fióti, as partes não fecharam acordo.

"Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”, explicou o produtor na live.



Comunicado

A assessoria de Juliette divulgou uma nota à imprensa sobre o assunto. "Informamos que a música 'Magia

Amarela' faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", se limitou a dizer a equipe da artista.



Outra acusação de plágio

Esta não é a primeira vez que Juliette é acusada de plágio. A cantora também enfrentou acusação de ter copiado o clipe da música “Gracinha”, de Manu Gavassi, no projeto audiovisual de sua faixa “Quase Não Namoro”, em parceria com Marina Sena. Na ocasião, a própria Manu se manifestou sobre as comparações. A também ex-BBB demonstrou que não gostou nadinha e que ficou chateada com a situação.

Evandro Fióti acusa Juliette e Duda Beat de plagiarem seu projeto com Emicida, “Amarelo - É Tudo Pra Ontem”:



“Mais uma vez a branquitude se une sem ética nenhuma pra se apropriar de criações de pessoas negras. É um absurdo”. pic.twitter.com/5TdTrzp9ou — poponze (@poponze) October 18, 2023

Pelo jeito que estão falando aqui no twitter, pensei que a Juliette tinha comprado a bauducco. Chutado o Emicida pegado o projeto e contratado a Duda no lugar. https://t.co/8CQvA26Nra — milk (@milkslutin) October 18, 2023