Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (26/10)

Levanta-te e luta!

Data estelar: Lua cresce em Áries

Levanta-te e luta! Tuas armas são teus pensamentos, palavras e obras, e o campo de batalha é a consciência, que oscila entre ser autógena e egoísta, ou interdependente e conectada com os semelhantes e diferentes, com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, com o planeta, com o sistema solar e muito além de toda imaginação.

Levanta-te e luta! O pouco que fizeres contribuindo à consolidação da consciência funcionando em modo grupal, servindo e facilitando a vida das pessoas com que te relacionares, sejam essas familiares e conhecidas ou com as inúmeras anônimas com que cruza teu caminho todos os dias.

Levanta-te e luta! Porque se não lutares, por inércia escorregarás na direção da barbárie, produto da consciência autocentrada e egoísta com que todos temos de lidar em nossa intimidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre falhar por agir precipitadamente, ou errar por esperar demais, para sua alma não há dúvida alguma, a primeira opção é a melhor, principalmente agora, que o mundo parece ter enlouquecido definitivamente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Uma coisa é o que sua alma sente como resultado de toda a história pessoal, outra bem diferente é o que sua alma sente por estar conectada à alma do mundo, que anda num estado completamente distorcido e cheio de comoções.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A complexidade do mundo é refletida na natureza dos relacionamentos humanos, e não se sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Aliás, isso não importa, o que interessa é você aproveitar a onda.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É desconfortável a incerteza, mas quando essa é inevitável, como agora, o melhor a fazer é se entregar com confiança ao mistério da vida, rezando para se conectar com dimensões mais elevadas e abrangentes de existência.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quanto mais longe você olhar no futuro, quanto mais amplo seja seu entendimento do que anda acontecendo, melhores serão suas decisões no presente, se adequando ao que seja possível e deixando de lado as fantasias.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os perigos do caminho são proporcionais à ambição que motiva sua alma a seguir em frente. Evite cair na ilusão de que tudo deva ser fácil e simples, porque se assim fosse, todas as pessoas conseguiriam tudo que querem.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O mundo é feito de pessoas, quando a gente fala que o mundo está de ponta-cabeça ou que parece ter enlouquecido, falamos de nossos relacionamentos, falamos do estado de ânimo que circula através das pessoas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para sair do lugar e que as coisas avancem substancialmente é preciso acontecerem alguns milagres, raros, porém, possíveis. Portanto, esta é a melhor hora para você se entregar com confiança ao mistério da vida.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dizem que a perfeição não é acessível ao ser humano, mas a palavra existe, e por trás da palavra está o conceito, e quando o humano é capaz de apreender um conceito, isso significa que também é possível o realizar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você precisa abrir espaço para o futuro, se desvencilhando de coisas, atitudes, rotinas e até de pessoas que ancoram sua mente e coração ao passado. É preciso esvaziar para que o futuro possa encher o presente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As conversas podem ser entusiasmantes, mas por enquanto são apenas conversas, que precisam amadurecer devidamente para se converterem em obras consumadas. Tenha isso em mente para não se perder no entusiasmo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O suspense é emocionante, mas se durar tempo demais fica chato, portanto, se prepare para o quebrar tomando as iniciativas pertinentes. As emoções acontecerão de toda maneira, porque fazem parte da experiência humana.