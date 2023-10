Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (27/10)

Nunca mais

Data estelar: Lua quase Cheia em Áries

É fato sociologicamente comprovado que com suficientes recursos financeiros as leis são relativizadas e podem ser argumentadas, enquanto com pouco ou nenhum recurso as leis se aplicam com pleno vigor e severidade, e desta comprovação se nutre uma inquietação que tem todo o potencial de fazer explodir a barbárie das revoltas populares diante da justiça relativizada por um lado e opressiva pelo outro.

Enquanto esse estado do mundo perdurar, nenhum ser humano está seguro nem muito menos é verdadeiramente livre, os de suficientes recursos financeiros porque precisam se esconder atrás das blindagens, os de poucos recursos porque sequer tem tempo para pensar direito em suas condições, fato é que tudo aponta na direção da barbárie para, mais uma vez, nos horrorizarmos com ela e dizer outra vez, nunca mais!

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agir de forma atrapalhada não seria o caso, mas tampouco seria interessante perder a oportunidade de intervir nos acontecimentos para os colocar ao seu favor. Resta, por isso, se atrever e confiar no mistério da vida.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que não têm explicação, mas que impactam profundamente a alma, e precisam ser tidas em conta, nem que seja como uma parte do mistério com que todas as pessoas precisam lidar, ainda que seja desconfortável.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você gostaria de poder abrir passagem contando apenas com sua força individual, mas neste momento isso é impossível, de toda maneira você precisará de ajuda e colaboração, estreitando vínculos com outras pessoas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Estaria tudo certo não fosse o estado incerto do mundo atual, mas como sobre essa dimensão sua alma tem pouco ou nenhum domínio, melhor continuar fazendo o que esteja ao seu alcance e o resto deixar na mão do mistério.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Amplie seu entendimento sobre o que anda acontecendo, e assim você perceberá melhor a natureza das atitudes que as pessoas andam tomando, e que de muitas maneiras afetam suas decisões e expectativas. O mundo está louco.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante do temor que surge de vez em quando, procure apresentar um coração confiante e sereno, mesmo que tremendo de medo. A questão não é deixar de sentir medo, mas continuar em frente a despeito desse. Eis a questão.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria melhor que as pessoas tivessem um pouco mais de juízo, mas acontece que o exemplo de cima não lhes brinda com fundamento para tanto. Como resultado, temos uma loucura generalizada que afeta os relacionamentos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Pela lógica, tudo estaria condenado ao fracasso, mas a vida não é feita de lógica apenas nem muito menos se condiciona a ela. Portanto, cabe a você continuar em frente confiando no mistério da vida. Aí sim.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É gostoso quando o caminho está aberto e receptivo à realização dos desejos, muito mais gostoso ainda é o resultado. Cuide apenas para não atropelar ninguém nesse movimento, e tudo será perfeito. Em frente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto você continuar se apegando a tudo que já está consolidado, continuará também faltando espaço e tempo para que o futuro possa se realizar aqui e agora. É preciso esvaziar um pouco para dar lugar ao futuro.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo que anda acontecendo é pano para a manga dos pensamentos, que ganham força e intensidade, mas não conseguem convergir ainda num foco de realização. Procure deixar as fantasias de lado e pensar com pragmatismo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nessa tensão que paira no ar, sua alma busca justificativas para explicar o que sente, mas fica curta, já que os sentimentos são intensos demais. Manter a cabeça no devido lugar é impossível, pirar com certo controle não.