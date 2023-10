Arlete Salles desabafa sobre diagnóstico de doença grave: "Difícil"

Arlete Salles, que é uma das maiores atrizes em atividade do país, está prestes a fazer seu retorno às telinhas como a protagonista de A Vovó Sumiu, próxima novela das sete da Globo, que estreia em 2024. A atriz relembrou a luta que travou contra um câncer de mama, diagnosticado em 2014.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, hoje aos 85 anos, relembrou as sessões de quimioterapia e cirurgias que se submeteu para recuperação da doença. "É fundamental investir na prevenção, até porque é um diagnóstico difícil de encarar, mas é preciso buscar o tratamento, mesmo para quem encontra dificuldades neste caminho, é preciso não se abandonar", disse ela.

"Sei que estive em um lugar privilegiado de tratamento, com bons médicos. Ainda assim, cheguei ao final desta jornada muito desgastada, porque é bem pesado", descreveu Arlete Salles. Em pleno mês do Outubro Rosa, em prol da campanha de prevenção do câncer de mama, a atriz veterana confessou ter descoberto durante a realização de autoexame.

"Descobri a doença fazendo o autoexame, tive um diagnóstico precoce, o que é um dos pontos importantes como chance de cura. Existe cura para o câncer. Fiz quimioterapia, com paciência e gratidão", destacou Arlete.

