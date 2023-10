Martin Scorsese cria conta no aplicativo de cinema Letterboxd

Novamente em alta devido ao lançamento do filme Assassinos da lua das flores, o lendário diretor de cinema Martin Scorsese criou uma conta na rede social Letterboxd. Scorsese volta a ficar nos assuntos do momento depois da filha, Francesca, 23, mostrar o pai em situações privadas e divertidas.

O ingresso na rede dos cinéfilos faz parte de uma ação promocional do novo longa (de 3h30) do diretor, que está em cartaz desde 19 de outubro. Os usuários do aplicativo do Letterboxd receberam uma notificação avisando que Scorsese criou uma conta, ação que foi acompanhada por uma lista de filmes favoritos do diretor, além de um link direcionando a uma entrevista do diretor ao site do aplicativo.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Ibarra