Brasiliense cria 'vaquinha' para participar de festival de cinema

O curta-metragem dirigido pela jovem brasiliense Giovanna Batista, Make me laugh, foi o único filme brasileiro selecionado para o ConnectHer Film Festival, edição 2023 e foi o mais votado, tendo alcançado o primeiro lugar na votação popular. A produção ocupa agora a lista dos 10 melhores selecionados pelo júri técnico. O vencedor será anunciado no dia 11 de novembro, nos Estados Unidos.







Com o objetivo de participar da cerimônia de premiação, na cidade de Austin, no Texas, Giovanna, uma dolescente de apenas 17 anos, criou uma vaquinha virtual para que as pessoas possam ajudá-la a custear passagens aéreas e hospedagem

O ConnectHer Film Festival é destinado a produções realizadas por jovens cineastas do ensino médio e ensino superior de todo o mundo que promovem a inclusão de gênero e o empoderamento feminino. Os curtas-metragens devem abordar temáticas como educação de meninas, fim da violência contra as mulheres, pobreza e independência econômica e beleza e imagem corporal autênticas.

