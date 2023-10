1989: Taylor Swift anuncia lançamento surpresa de álbum deluxe com Lamar

Nesta sexta-feira (27/10), Taylor Swift lançou o disco 1989 (Taylor’s Version), a regravação de um seus álbuns mais aclamados da carreira. O quinto disco de estúdio da cantora, foi lançado no mesmo dia do original, nove anos depois.

O projeto de 2014, apontado como um divisor de águas na trajetória artística da ‘Miss Americana’, foi anunciado publicamente em agosto, tendo sido o quarto regravado por ela, numa tentativa de recuperar os direitos autorais sobre seu material, pertencentes ao ex-empresário, Scooter Braun.



Com 16 faixas regravadas, Taylor Swift presentou os fãs com mais cinco canções inéditas, e na manhã de hoje, disponibilizou a versão deluxe, com ‘Bad Blood’, contando com a participação especial do rapper Kendrick Lamar, que também participou do remix original.

Na redes sociais, Taylor vibrou com a participação do artista no 1989 (Taylor’s Version). "A realidade de que Kendrick voltaria e regravaria Bad Blood para que eu pudesse recuperar e possuir este trabalho do qual tenho tanto orgulho é surreal e desconcertante para mim. Estou muito feliz em dizer que o ‘Bad Blood Remix’ (com participação de Kendrick Lamar) está disponível em todos os lugares na Edição Deluxe de 1989", escreveu ela.

