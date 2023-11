Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (10/11)

Encrenca, no bom sentido

Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário em quadratura com Saturno

O impulso criativo de nossa natureza humana tenta se expressar o tempo inteiro, resultando em que, mesmo quando conquistamos estabilidade e certa serenidade por existirmos em conforto e segurança, ainda assim buscamos novas encrencas, no bom sentido da palavra, desafios que nos permitam experimentar algo novo, algo diferente do habitual.

A única diferença que encontramos entre os seres humanos a esse respeito é a da frequência com que buscamos as encrencas, no bom sentido da palavra. Há pessoas que precisam de novidades o tempo inteiro, detestam se repetir, enquanto outras preferem a repetição, e parecem nunca buscar encrencas, até que um dia, mesmo não as buscando acontecem, porque algo na alma é receptivo e está na expectativa delas, aproveita o ensejo e lá vai se encrencar, no bom sentido da palavra.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de o impulso de expressar o que sente e percebe, talvez seja sensato deixar de lado a intervenção e amadurecer um pouco mais a percepção. É muito provável que daqui a pouco você veja tudo muito diferente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Às vezes as suspeitas parecem certezas, mas quando verificadas se mostram ilusões. Leve isso em consideração para não incorrer em paranoias desnecessárias, mesmo que pareçam críveis e verossímeis. Melhor não.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas que precisam acontecer, diante das quais é melhor não gastar recursos tentando fazer com que seja diferente do que deve ser. Porém, a alma não quer saber de bom senso numa hora dessas, apenas dos seus desejos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Repetir o que deu certo em outros momentos não é garantia de obter o mesmo resultado, mas há coisas, às vezes, que por mais que sejam sabidas antecipadamente, ainda assim a alma continua fazendo. Para errar talvez?



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A boa vontade não é garantia de resultados melhores, porque em muitos casos, por mais gloriosa que pareça ser a boa vontade no interior, quando posta na prática se mostra ineficiente e produtora de novos problemas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A inflexibilidade há de ter hora e lugar certos para acontecer, porque senão vira um agregador de problemas, agravando discórdias que permanecem latentes, aguardando pelo momento de se manifestarem. Melhor não.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São as pequenas coisas que têm enorme potencial de complicar seus grandes planos, porque se no dia a dia não houver ordem e previsibilidade, você vai ter de utilizar muita improvisação. Nem sempre isso dá certo.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Forçar as coisas para que aconteçam de acordo com suas pretensões, eis uma manobra tentadora, mas que pode significar um investimento de tempo e energia maior do que os resultados pretendidos. Cálculos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Driblar para evitar confrontos inúteis e contraproducentes, mas não é fácil manobrar assim, especialmente quando a alma leva tudo para o pessoal, se imaginando vítima dos acontecimentos que as pessoas provocam.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Expressar sentimentos e verdades viscerais é necessário, mas quando isso é feito fora da hora e lugar adequados, o resultado se volta contra você e parece confirmar que a melhor regra continue sendo silenciar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por melhores que pareçam as orientações que fazem eco no seu coração, ansioso de encontrar rumo, evite seguir cegamente nada que seja dito ou apontado, mas reflita com objetividade antes de colocar em prática.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No fim do dia, o que terá contado mesmo é o que você tiver feito, porque tudo que tiver pensado, ou as intenções feitas promessas em que tiver se envolvido mentalmente, não terão agregado nada além de ansiedade.