Mr. Catra: veja como é a divisão da herança entre os 23 filhos do funkeiro

Mr. Catra, que morreu em 2018, vítima de um câncer no estômago, aos 49 anos, teve seu primeiro álbum póstumo Com Todo Respeito ao Samba, lançado no último dia 5 de novembro. O cantor, conhecido como um dos grandes percursores do funk, sempre chamou atenção por ter deixado 30 filhos, sendo 23 deles reconhecidos em cartório.

Para o lançamento do projeto musical, em que o músico emprestou a voz de faixas inéditas para outros artistas, foi preciso um acordo com todos os herdeiros, principalmente acerca dos ganhos a serem adquiridos, e posteriormente distribuídos entre eles.

Em entrevista ao jornal Extra, Thamyris Domingues, de 31 anos, a segunda filha de Mr. Catra, contou que a família possui um grupo no WhatsApp, para conseguir entrar em contato com todos os demais irmãos. "Como inventariante, eu decidi criar o grupo para repassar todas as informações de processo, espólio, para todos ao mesmo tempo", disse ela.

Apesar da tentativa de união, a herdeira de Mr. Catra afirmou que existem conflitos entre os 23 irmãos, por questões específicas, como qualquer outra família. "Tem briga como em qualquer outro grupo de família. Mas eu escuto histórias de famílias pequenas que são piores e discutem mais. Apesar dos conflitos, a gente nunca deixa de falar um com o outro", explicou.

"O que prevalece é o clima de união que meu pai sempre pregou e é o que buscamos levar para frente", disse Thamyris, que garantiu não ter ficado rica após a morte do pai. " Gente, como assim? Herdei o quê tendo 22 irmãos? Nas negociações de direitos e divisões, por exemplo, a gente ganha menos que troco de bala", pontuou ela, aos risos.

