Ator Spiros Focás, conhecido por papel em 'Rambo 3', morre aos 86 anos

O ator grego Spiros Focás, cuja filmografia inclui vários sucessos de ação de Hollywood, como Rambo 3, morreu nesta sexta-feira (10/11), aos 86 anos, anunciou sua família.

Focás morreu em um hospital em Atenas, informou sua esposa em uma publicação no Facebook.

Em um comunicado, a ministra da Cultura da Grécia, Lina Mendoni, afirmou que Focás era um dos atores "mais conhecidos e queridos" do país.

Nascido na cidade portuária grega de Patras em 1937, Focás começou sua carreira no cinema em 1959, antes de se mudar para Itália, onde prosseguiu uma carreira de quatro décadas no cinema e na televisão.

Com uma incrível semelhança com o astro egípcio Omar Sharif, Focás trabalhou com diretores renomados, como Vincente Minnelli e Luchino Visconti. Com este último, trabalhou no lendário filme "Rocco e seus irmãos", em 1960.

Seus trabalhos mais marcantes aconteceram nos anos 1980, como o guerreiro afegão em Rambo 3 e o vilão Omar em A Joia do Nilo, ao lado de Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

Nos últimos anos, viveu na cidade de Corinto, lutando contra problemas de saúde.