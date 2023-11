Andressa Urach vira tema de estudo científico em universidade

Andressa Urach, que se tornou produtora de conteúdos adultos, foi surpreendida ao descobrir que foi tema de uma dissertação de mestrado. Através das redes sociais, a modelo compartilhou um print do TCC, que publicado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O trabalho, que possui o título de: "As mulheres que Andressa Urach pode ser: celebridades, valores e gênero no Brasil contemporâneo", foi lançado em 2019, e aborda fatos marcantes da vida pessoal da ex-vice Miss Bumbum, como a internação por complicações com hidrogel e conversão à igreja evangélica, de onde se desvinculou no ano passado.

Animada, Andressa Urach reagiu ao fato: "Chocada! Sou um ser que precisa ser estudado. Literalmente", escreveu ela, nesta sexta-feira (10), por meio dos Stories do Instagram.



"Este trabalho de dissertação dedica-se a investigar quais são os valores acionados por Andressa Urach na cena pública, antes de depois de sua conversão religiosa, realizando um estudo comparativo entre estas duas fases distintas de sua trajetória pública. Para tanto, acionamos conceitos relacionados à personagem escolhida, que resultou em uma articulação entre "celebridade" e "gênero", a partir da qual construímos nossa grade analítica", diz um resumo do texto em questão. O documento, inclusive, possui acesso disponível, pelo site da universidade.

