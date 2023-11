O Festival Nacional de Curtas Flávio Migliaccio divulgou, nesta última terça-feira (7/11), o novo edital da 2ª edição do evento, que ocorrerá dia 24 de agosto de 2024. Assim como na primeira edição, o evento será sediado na Cinemateca do MAM — Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e terá entrada gratuita.

O evento criado em 2023 é uma homenagem ao ator, diretor, produtor e roteirista Flávio Migliaccio e tem como finalidade divulgar as mais diversas produções independentes brasileiras. O festival conta com diferentes gêneros de curtas, dentro das categorias de Animação, Documentário, Experimental e Ficção. Ao final da temporada, os 16 júris indicados pela organização premiarão o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar de cada categoria com o Troféu Fest Flávio 2024.

Na primeira edição do evento, 168 artistas inscreveram seus curtas para concorrer no Festival. Ao todo, 16 filmes foram selecionados para concorrer entre as posições ganhadoras. O evento foi realizado em 26 de agosto, dia em que o ator homenageado faria aniversário de 89 anos, caso estivesse vivo. No evento de 2024, será realizado dois dias antes, porém da mesma forma, a memória do ilustre artista será lembrada e homenageada.

A abertura das inscrições será no mesmo dia da exposição de fotografias Mostra Ivanovich Independente 60, produzida pelo coordenador do festival, cineasta e fundador da Frankfurt Produções, Francis Ivanovich. Ele ressalta que os dois eventos têm total relação entre si, a inscrição no festival promovendo a visibilidade de curtas independentes e a mostra fotográfica refletindo e alertando para a importância da democratização do acesso ao cinema para a sociedade atual.

“O Festival Nacional de Curtas Flávio Migliaccio nasceu para abrir espaço e dar oportunidade de novos talentos mostrarem seus trabalhos. Resolvi unir os dois eventos, pois a Mostra Ivanovich Independente 60 vai chamar a atenção para a importância de se quebrar barreiras e democratizar o cinema para as pessoas que não têm acesso. É preciso abrir espaço para milhares de jovens cineastas das periferias do Brasil. É um momento de confraternização e chama atenção para o cinema brasileiro”, comenta Francis, em material de divulgação.

Durante o período de inscrição no II Festival Nacional de Curtas Flávio Migliaccio, qualquer um poderá inscrever seu curta-metragem com duração mínima de três minutos e máxima de 30 minutos. Além do festival em si, a inscrição na competição também é gratuita, e deverá apenas ter seu edital seguido na íntegra.

Serviço

Inscrição do II Festival Nacional de Curtas Flávio Migliaccio

Aberta de 19 de novembro de 2023 a 01 de março de 2024, às 14h. O Edital e a inscrição estão disponíveis no site do próprio festival https://festivalflaviomigliaccio.com/edital2024/