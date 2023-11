Mãe de Britney Spears desmente a filha por informação em biografia

Lynne Spears negou as alegações feitas por sua filha Britney, na biografia "A Mulher em Mim". A cantora afirmou que, em 2019, após sair de uma clínica de reabilitação e voltar para casa, não encontrou seus itens pessoais valiosos, incluindo um diário com poesias e sua coleção de bonecas Madame Alexander.

No livro, Britney expressou tristeza ao descobrir que seus objetos especiais desapareceram, alegando que a família os havia descartado. No entanto, Lynne refutou as alegações em sua conta no Instagram, explicando que não se desfez dos pertences da filha.

Ela reiterou o valor sentimental desses objetos, manifestando seu amor e disposição para enviá-los a Britney, caso ela queira.

A troca pública entre mãe e filha gerou controvérsia. Enquanto Britney descreveu uma perda dolorosa de itens significativos, Lynne negou veementemente tê-los descartado, demonstrando carinho pelas memórias associadas a esses objetos.

