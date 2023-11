Luciana Gimenez, apresentadora, concedeu entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, e confessou que ficou com algumas sequelas devido ao grave acidente que sofreu esquiando, que chocou os fãs.

‘Prejuízo’

"Não estou 100%, estou correndo atrás do prejuízo. Estou com um monte de sequelas, minha perna ainda incha muito, fica roxa. Mas falaram que é normal, demora mais um ano. Me cobro muito por causa dessa história. Quero voltar a esquiar. Nunca lidei com esse medo, isso é um fator novo. Mas talvez passe", revelou.

Na mesma entrevista, a apresentadora, de 54 anos, comentou que tem se cuidado bastante com o passar dos anos. "Meu corpo é igual a minha vida inteira. Sempre fui à academia. Mas antes eu malhava duas ou três vezes por semana. Agora eu malho seis. Se pudesse malhava duas vezes por dia. Com a idade você tem que se dedicar mais. Pressão estética eu sinto 100%", confessou.

Recentemente, Luciana Gimenez comentou sobre o seu atual estado civil após o fim do romance com o empresário Renato Breia. "Sempre cabe um amor, eu sou uma pessoa que gosta de estar namorando, eu gosto da companhia do outro, gosto de programa a dois, então sempre tem espaço para o amor, mas estou deixando as coisas acontecerem naturalmente", confessou.