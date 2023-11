A geração de músicos e poetas brasilienses da década de 1970 e 1980 marcou e moldou a cena cultural da capital. Após décadas, alguns deles se reúnem no espaço Feitiço das Artes, nesta quinta-feira (23/11), às 20h30, para o show Gadelha Neto Convida, em que o próprio jornalista, músico e poeta Gadelha Neto proporciona à cidade um momento de lazer e contato com o melhor da poesia, MPB e bossa nova de antigamente.

O momento marca o retorno de Gadelha aos palcos após 30 anos. Entre os convidados, estão os poetas Vicente Sá e Beth Fernandes. As apresentações musicais contam com o conhecido Renato Matos, a cantora Valentine Nunes, o baterista Marquinhos Paes, o violonista Charles Roberto e o alemão Sebastian Dingler, a faísca dessa especial reunião da cultura brasileira.

Há anos, Gadelha era cobrado pelos contemporâneos por uma apresentação com todos reunidos. Pela agenda cheia de compromissos profissionais e pessoais, o evento foi adiado até 2023, momento em que o amigo e músico alemão Sebastian Dingler decidiu visitar Brasília. Os dois cultivam uma amizade de cerca de 33 anos, desde a vinda do europeu ao Brasil, em 1989. Inspirado pelos ritmos brasileiros e de volta à Alemanha, ele fundou a banda Bossa '68, em que o título remonta ao disco Samba '68 de Marcos Valle.

"Eu não quis fazer nada muito autoral. Eu quis fazer exatamente o que o Sebastian queria: uma coisa gostosa de ouvir", explica Gadelha Neto ao Correio. O repertório foi escolhido principalmente por Sebastian, passando pelos clássicos da MPB, bossa nova, blues e jazz. Segundo Gadelha, cada um dos dois poetas da noite recita duas poesias autorais em um bloco. "Sempre fiz show poético-musical. Todos que eu fiz com o Vicente Sá, a gente sempre alternou música e poesia, é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, desde 1978", afirma Gadelha.

Nos anos de 1970 e 1980, a cena cultural brasiliense vivenciou uma explosão poética e musical pela grande quantidade de produções artísticas da cidade. Segundo Gadelha, ele, Vicente Sá, Luiz Brandão, o Sérgio Duboc e uma série de outros compositores formavam cooperativas de compositores e poetas. "Teve uma época que a gente tinha 50 associados. De forma cooperada, a gente produzia os trabalhos individuais e também fazíamos trabalhos coletivos. É inegável que a gente interferiu e acrescentou para a cultura brasiliense. Tanto nós como indivíduos, quanto grupos como o Liga Tripa, por exemplo", complementa.

Vale lembrar que Renato Matos — poeta, artista plástico, cantor, compositor e multi-instrumentista — também faz parte da programação. Em 1977, ele foi o primeiro artista a cantar no Concerto Cabeças, pioneiro na ocupação de espaços públicos com eventos artísticos. "O Concerto Cabeça foi o tropicalismo de Brasília", destaca. Assim, além de uma noite de música e lazer, o evento Gadelha Neto Convida é um momento para relembrar os velhos tempos, quando as coisas eram diferentes. "Estamos em uma época muito alienada. As pessoas não estão se unindo pra fazer nada, em lugar nenhum. A mídia é rápida, é tudo rápido, tudo começa e acaba no mesmo dia", enfatiza Renato Matos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço



Gadelha Neto Convida

Nesta quinta-feira (23/11), às 20h30, no Feitiço das Artes (306 Norte, Bloco B). Couvert artístico por R$ 35. Reservas pelo número (61) 35481680.