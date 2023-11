Discreta, filha de Faustão abre jogo sobre carreira de cantora aos 25

Lara, que é filha de Faustão, causou a surpresa do público ao ter surgido pela primeira vez nas telinhas, durante o último programa do pai, na Band, em agosto. Longe dos holofotes por cerca de 25 anos, ela avaliou o fato.

Em entrevista à revista Quem, a irmã de João Guilherme Silva, que é fruto do antigo casamento do apresentador com a ex-modelo Magda Colares, refletiu sobre o peso e privilégio de ser filha dele. "Tem o peso do sobrenome. (…) Tenho consciência dos meus privilégios, mas o que está sob o meu controle é o que faço dos meus privilégios e não de ser filha de quem sou. Meus pais me educaram para que eu não vivesse dos sucessos deles", avaliou.

A filha de Faustão aproveitou a repercussão da sua raríssima aparição nas telinhas para se lançar oficialmente como cantora, e lançou seu primeiro EP da carreira, Faíscas, nesta quarta-feira (22/11). Apesar de se discreta, Lara descreveu a paixão pela música de longa data.

"Canto desde pequena e sempre escrevi muito. Comecei aos 14 anos a fazer aulas de canto e depois de violão, piano e outros instrumentos. A música sempre fez parte da minha vida, mas fiz de tudo para seguir outra carreira porque achava que não ia ter coragem de me expor", disse ela. "Ninguém vai te dar um diploma ‘agora você é cantora’. Você que tem que se assumir e ir para cima. E isso aconteceu há pouco tempo. Assim que fiz 24 anos, decidi o que eu queria na minha vida", refletiu Lara Silva.

