A atriz Camila Pitanga estará de volta às telinhas a partir da próxima segunda-feira (27/11), com a reapresentação da novela Paraíso Tropical (2007), que entrará em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Na trama, ela interpretou Bebel, uma garota de programa, que se tornou um dos seus trabalhos mais memoráveis da carreira até hoje.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista recordou o grande sucesso causado pelo papel, e contou sobre a origem dos bordões que caíram nas graças do público. "‘Catiguria’ tem muito a ver com o Chico Diaz [que interpretou o cafetão Jáder], que falava de um jeito muito irreverente e que eu tomei emprestado", disse ela.

"Ele trouxe o ‘catiguria’ e o Dennis Carvalho, diretor e amigo querido, sublinhou. ‘Cueca maneira’ é muito Dennis Carvalho! Às vezes, a expressão ‘cueca maneira’ estava no texto, mas virar um bordão, quase um adjetivo, uma expressão só dela, foi coisa do Dennis. Eu tenho muita gratidão a esses amigos queridos", contou Camila Pitanga, que aproveitou para ressaltar a importância de Bebel, em sua carreira.

"Tenho o maior prazer de falar da Bebel, uma personagem icônica na minha vida, e acho importante dizer que é um novelão!", destacou a artista. Fora da Globo, Camila está envolvida nas gravações de Beleza Fatal, primeira novela da plataforma de streaming HBO Max, que estreia em 2024.

