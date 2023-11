Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (23/11)

A morte das tradições

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura



Quaisquer tradições que, ao ser reproduzidas em comportamentos e decisões, te constrangerem e produzirem mal-estar íntimo, hás de saber que não merecem ser respeitadas por ti, porque não nasceste neste planeta belo, porém assustado, para sofrer, mas para evoluir compreendendo a interdependência de tudo e todos que faz florescer a consciência grupal e o consequente estabelecimento de laços de cooperação.

Quaisquer tradições que não servirem a esse propósito merecem ser transgredidas, mesmo que isso te custe atrair olhares severos e críticos, e as pedradas que receberás por nadar contra a corrente, por ser a alma que semeia, aqui e agora, as potencialidades de como a civilização funcionará no futuro. É tolice continuar reproduzindo cegamente o que deu certo outrora, se agora só produz mal-estar.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo tem custos envolvidos, não apenas financeiros, porque esses, inclusive, são sempre os mais simples de administrar. Difíceis mesmo são os custos emocionais e o quanto você tem de sacrificar para seguir em frente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Bater sempre na mesma tecla faz com que as pessoas saibam antecipar seus movimentos, e isso coloca você em desvantagem. É preciso você aprender a surpreender, inclusive a sua própria alma, para sair da caixinha.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se outras pessoas conseguem, você também, desde que não caia na sorrateira tentação da inveja, que fica cheia de si imaginando que os outros não merecem conseguir, mas também não ajuda a fazer melhor. Uma loucura.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto você se dedica às tarefas corriqueiras, procure observar o teor de seus pensamentos, que trazem informações novas sobre os assuntos do dia a dia, e que se você experimentar, se abrirá um novo horizonte.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os obstáculos e dificuldades são os mesmos de sempre, nada novo entre o céu e a terra, o que pode fazer uma diferença importante é sua atitude. Em vez de lutar contra as dificuldades, lute a favor de suas pretensões.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não é bom se enredar em discussões e discórdias, porque as coisas podem sair do controle e, no fim, se chegar ao lugar em que não há mais conserto para os relacionamentos. Esse não é um cenário agradável.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A mente dificulta, mas a mesma mente facilita também, é tudo uma questão de ponto de vista, e de estado de ânimo também. Se você quiser mesmo fazer o que pretende, procure observar tudo com ânimo entusiasta. Aí sim!



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Reconsiderar a rota pareceria ser mais sábio do que arremeter e destruir os obstáculos que impedem a caminhada. Porém, você sabe, no mundo humano tudo é uma escolha, a liberdade é nosso castigo o tempo inteiro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É sabido que nós mesmos podemos ser nossos piores inimigos, pela nossa teimosia, pela nossa incapacidade de aprender com os erros que cometemos, mas os repetir imaginando que poderiam dar resultados diferentes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há desejos que parecem magníficos na fantasia, mas que sua alma tem capacidade de antever a encrenca que significaria os realizar. Faça as contas e procure não se meter em encrencas desnecessárias e contraproducentes.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na prática, a teoria não funciona, nem tampouco são simples de concretizar os maravilhosos conselhos que as pessoas oferecem a você. Só quem está na linha de frente pode avaliar o que seja fácil ou difícil. É assim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você pode continuar repetindo o que deu certo outrora, mas provavelmente não colherá os mesmos frutos, porque o mundo mudou demais e você tampouco é a mesma pessoa que era no passado. Melhor mudar de estratégia.