Taylor Swift: como sites gringos repercutiram problemas no Brasil?

A passagem de Taylor Swift no Brasil está somente pela metade, mas os trágicos acontecimentos no Rio de Janeiro, a morte da fã Ana Clara Benevides, o calor extremo e problemas de organização, já renderam notícia internacional.

Nos EUA, as manchetes divergem das brasileiras. Por isso, para alguns fãs da cantora, a cobertura dos acontecimentos no Brasil foi motivo de críticas. Entenda:

Us Weekly afirma que equipe de Taylor procurou a família de Ana Clara; família nega contato

Na última terça-feira, 21, o portal Us Weekly divulgou que Taylor está "completamente fora de si" após a morte de sua fã. Segundo o veículo, uma "fonte próxima à cantora" teria dito que a equipe da cantora contatou a família de Ana Clara.

"Ela estava completamente fora de si e tem sido muito difícil para ela falar sobre isso, afirmou a fonte, acrescentando que a equipe da cantora procurou a família da fã", escreveu o portal.

No entanto, Thiago Fernandes, um amigo de Ana Clara, negou que a equipe da artista tenha falado com a família Benevides. "Até o momento isso não aconteceu", escreveu.

O Estadão entrou em contato com o US Weekly, mas não teve resposta até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.

Passagem pelo Brasil teve 'planos arruinados, calor extremo e decepção', afirma o New York Times

O New York Times fez uma matéria sobre os vários acontecimentos no final de semana. No texto, é citado o caso de Ana, bem como a morte do jovem Gabriel Mongenot, que estava no Rio de Janeiro para o show e foi vítima de latrocínio. Para o veículo, "fatalidades e outros problemas foram um afastamento da triunfante primeira etapa da turnê nos EUA".

"Taylor Swift foi recebida no Brasil nesta quinta-feira por uma projeção que fez com que a mundialmente famosa estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, parecesse estar vestida com uma camiseta semelhante à que ela usou no videoclipe You Belong to Me e decorada com nomes de Estados brasileiros e símbolos de suas músicas. Mas a tragédia e os problemas sucederam essa recepção calorosa", diz a publicação. Leia o texto completo.

Veículos consideraram que Taylor fez tributo emocionante a fã em show; cantora não mencionou nome de Ana Clara

No show feito após a morte de Ana Clara Benevides, Taylor Swift cantou a canção Bigger Than The Whole Sky como uma das faixas surpresa. A música, que fala sobre luto, também rendeu manchetes em veículos internacionais - mas a cantora não fez nenhuma menção direta ao nome da fã.

O portal E! News considerou a performance um "tributo emocionante à Ana Clara Benevides"; na revista Harpers Bazaar, a música também foi descrita como uma homenagem à fã morta. Para veículos como o Today Show e a Billboard norte-americana, a apresentação "pareceu fazer referência" ao ocorrido.

Fãs brasileiros estão furiosos após a morte de Ana Clara, afirmou a Newsweek, bem como as declarações de seus pais no Fantástico. A revolta dos fãs com o ocorrido foi o principal foco da reportagem.

"As pessoas expressaram sua raiva online da Time For Fun, pedindo que a empresa de entretenimento ajude a família a recuperar o corpo de Benevides", relatou o portal.

Para NBC News, shows no Rio foram marcados por mortes, assaltos e uma perigosa onda de calor

A NBC News também resumiu os acontecimentos em uma matéria que reuniu depoimentos de fãs. No título, o veículo afirma que a passagem de Swift pela capital carioca foi marcada por "mortes, assaltos e uma perigosa onda de calor".

"A morte de duas pessoas, assaltos e uma perigosa onda de calor deixaram legiões de fãs brasileiros de Taylor Swift irritados e decepcionados", escreveu a publicação. na etapa de três dias da Eras Tour da superestrela pop no Rio de Janeiro, que terminou na noite de segunda-feira", diz a publicação.

Notícias sobre relacionamento de Swift também geraram revolta

Na última segunda-feira, 20, diversos portais estadunidenses como a People, o Today Show e a Vanity Fair falaram sobre o relacionamento de Taylor com o jogador Travis Kelce - inclusive o fato de que os dois não passarão o feriado de Ação de Graças juntos, visto que Swift está se apresentando no Brasil.

Para brasileiros, o fato desses portais discutirem o namoro de Swift nesse momento foi uma forma de "abafar" questões ligadas à morte de Ana Clara. "Não acredito que fizeram a People lançar uma matéria sobre a relação da Taylor com o Travis em um momento desse", comentou um internauta. "Como se a gente quisesse saber de um relacionamento a essa hora do dia", escreveu outro.