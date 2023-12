Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (10/12)

Intensidade verdadeira

Data estelar: Lua míngua em Escorpião

A intensidade que buscas nas experiências somente a obterás quando tua alma consiga ser completamente verdadeira nessa busca, quando não te distraias com outras coisas, quando o que buscas seja a nota dominante de todos teus atos, porque sem obter essa experiência considerarias que a vida não teria sentido.

E não se trata de viveres o tempo inteiro lutando contra os obstáculos que parecem impedir a comunhão com a experiência de verdadeira intensidade, se trata de que, enquanto desconheças e sejas infiel à verdade de teu ardor interior, continuarás simulando tentativas, mas na verdade farás o contrário, te afastarás de teu objetivo.

A verdade não é relativa, é teu ardor absoluto, aquilo que, se te faltar, resultará em sentires que tua vida é miserável.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Circulam oportunidades de melhoria material, é preciso sua alma ficar atenta, apesar de todas as distrações dessa época do ano. Não se trata de agregar tensão, mas de pensar no seu futuro, e lutar aqui e agora.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo deveria ser cordial sempre, mas as pessoas andam transtornadas demais para se comportarem como deveriam, fazem tudo errado, sem importar que agora seja fim de ano e, no momento, teria de ser o contrário.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tantas coisas lindas poderiam ser ditas, mas como as pessoas andam banalizando tudo, melhor preservar essas lindas palavras na intimidade dos pensamentos e as comunicar através de gestos. Muito mais eficiente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As cordialidades desta época do ano deveriam ser permanentes, porque nesse estado de ânimo social as pessoas se entendem melhor, e como resultado tudo adquire um tom de facilidade. Que o ano inteiro seja assim!



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Este é um momento cheio de facilidades, mas algumas são enganosas, porque fisgam sua alma nesse lugar em que vicejam as fantasias sem tom nem som, mas que mesmo assim ainda lhes são acreditadas possibilidades de realização.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Uma boa leitura, um curso, uma conversa edificante, escolha o caminho que mais preferir, mas uma coisa é necessário conquistar, a ampliação de sua percepção. O mundo é infinitamente mais vasto do que parece.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você obter os resultados pretendidos, o primeiro passo é você se desapegar dos resultados, focando sua atenção na qualidade do caminho, porque se essa for preservada, tenha certeza, os resultados virão.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se perdoar é difícil, então pelo menos tolere um pouco mais as falhas que as pessoas cometam, porque assim você aliviará o peso que elas carregam na alma, e como resultado do alívio delas, você sentirá alívio também.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre é possível compartilhar as boas experiências com as pessoas próximas, às vezes é preciso navegar abaixo do radar delas, porque temporariamente a sua alegria particular seria contraindicada para elas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os bons sentimentos que circulam entre as pessoas precisam ser preservados pelo maior tempo possível, porque, evidentemente, esse estado de coisas facilita tudo para todos. Por que o dia a dia deveria ser diferente?



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo deveria ser belo, leve e alegre de acordo com sua alma, e se o mundo não se comporta assim, pois então assuma a responsabilidade de ser você a pessoa de onde se irradiam tais virtudes o tempo inteiro. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Conhecer a verdade significa ir além das opiniões consolidadas em sua mente, as quais muito provavelmente nem foram fruto de reflexões consolidadas, mas apenas repetições de palavras que em algum momento impactaram você.