Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (11/12)

Manipulação

Data estelar: Lua quase Nova em Sagitário

Se não sentisses medo ninguém poderia te manipular e, manipulando, te colocar em confronto com os supostos inimigos que te ameaçam.

Se não cobiçasses em silêncio, sim! em silêncio, porque não se pode confessar a cobiça, há um contrato social que estipula que não se faça alarde dela, seria impossível manipular teus desejos.

Se o impulso sexual não fosse a nota dominante de grande parte de teus desejos e nem tampouco a sexualidade fosse uma espécie de recompensa que almejas experimentar para te sentir bem, seria impossível te manipular e te fazer acreditar nas promessas da publicidade.

Porém, como sentes medo, também cobiças e a sexualidade domina teus pensamentos, enquanto imaginas te divertir nas redes sociais, alguém com péssimas intenções te manipula.







ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ambição é um combustível legítimo do progresso, mas também pode alimentar sua ruína, assim de perigoso é esse combustível. Tudo depende da dose que você utilizar; a ambição não pode ser enorme, nem tampouco pequena.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se a força dos desejos fosse suficiente para os realizar, então não existiria infelicidade, porque todas as pessoas são capazes de desejar e investir muita energia nisso, mas poucas são as que conseguem realizar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Vale a pena arriscar um pouco, mas dentro de limites prudentes, se é que algo assim poderia acontecer, já que é um contrassenso. Pois é, mas não se nasce neste signo para experimentar a coerência das coisas, não é?



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Algumas aparentes maldades que lhe são endereçadas não partem necessariamente de pessoas maldosas, mas distraídas o suficiente para não considerarem a gravidade de alguns de seus atos. Como tratar isso com sabedoria?



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se a maneira com que você tem tentado para tudo dar certo não ofereceu os mesmos resultados de outrora, não hesite, substitua sumariamente seus métodos, mesmo que por um instante tudo seja uma experimentação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Despertar com serenidade é raro, porque logo no início do dia surgem céleres a ansiedade e preocupações. Nunca espere que a serenidade aconteça por inércia, espontaneamente, porque você a deve buscar com intenção.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há certo cansaço que precisa ser respeitado, porque sinaliza o esgotamento de um modelo existencial, sem ainda sua alma ter inventado um novo para o substituir. O cansaço resulta do vazio entre um modelo e outro.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As palavras não são meros ventos articulados pela laringe, as palavras carregam significados e intenções, e podem causar efeitos letais que, mesmo não se revelando de imediato, são como bombas de tempo. É assim.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A serenidade parece depender dos recursos materiais, mas se assim fosse, todas as pessoas ricas seriam serenas, e isso está muito longe do que a realidade comprova. Busque a serenidade em recursos sutis. Aí sim!



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nunca você saberá com antecipação se a atitude que pretende tomar é a mais acertada de todas, no fim das contas se nossa humanidade tivesse o dom de prever tudo as coisas seriam muito diferentes para todos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os acontecimentos dão muito o que pensar, mas ao mesmo tempo os pensamentos não conseguem chegar a uma definição para produzir o alívio desejado. Melhor navegar livre por esta parte do caminho, sem definições.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É bom começar a pensar as coisas da vida com realismo cru, sem idealismos românticos atrapalhando a visão da vida como ela é. Porém, faça isso sem perder a ternura do coração, para que o realismo não vire raiva.