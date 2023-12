Pernambucana é a 1ª a acertar ‘pergunta do milhão’ em programa de Luciano Huck

A pernambucana Jullie Dutra foi a primeira participante a acertar a pergunta do milhão no quadro Quem quer ser um milionário do Domingão com Huck, da TV Globo. A jornalista participou do programa neste domingo (10/12) e chegou na pergunta do milhão com duas ajudas disponíveis. Ela podia perguntar à plateia ou ligar para alguém. Ela escolheu a segunda opção e ligou para uma amiga.

A pergunta era “Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número:”. As opções eram: A) 10; B) 11; C) 17; D) 18. Ela respondeu corretamente que era a camisa 10. Jullie levou o prêmio de R$ 1 milhão após responder 15 perguntas.

O quadro existe desde 2017 e ninguém tinha conseguido acertar a última pergunta do jogo. Pelo menos outras duas pessoas chegaram até a última etapa. Em 2021, Rafael Cunha resolveu não responder a última pergunta e levou R$ 500 mil. Já em 2023, Arthur Abrantes teve que responder sobre as práticas esportivas que deram origem ao futebol, como o conhecemos hoje, e errou. Com isso, ele levou para casa R$ 300 mil.

Jullie estuda para ser diplomata. Em entrevista ao g1, ela disse que "vive para estudar". "Eu vivo para estudar. Sempre fui a nerd, o patinho feio da turma. Quando todo mundo estava na farra, eu estava estudando", diz.