Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (17/12)

Despreocupação

Data estelar: Lua Vazia das 9h03 até 16h59

Procura não estragar o domingo com ansiedades desnecessárias, fruto do medo visceral que serpenteia pela alma de nossa humanidade, porque expressar isso não apenas não te ajudaria a resolver nada, como também agregaria novas tensões a um cenário que não precisa mais.

Ao contrário, decide com firmeza encarar o dia de hoje com a leveza que a despreocupação oferece, porque mesmo que existam inúmeras razões para te angustiar e desesperar, tu podes tranquilamente tirar um pouco de férias dessa dinâmica, te desapegando momentaneamente das preocupações, sem medo de as perder de vista, porque elas continuarão por aí, à espreita do momento em que, por distração ou puro vício da ansiedade, elas possam cravar suas garras em teu peito e garganta.

Aproveita a Lua Vazia para te despreocupar sumariamente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Suas visões do futuro andam fantasiosas demais, contrastando com o que acontece aqui e agora. Porém, ainda que fantásticas, elas produzem sentimentos verdadeiros, e usar a palavra fantasia para elas parece um insulto.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A percepção de que algo está errado há de ser levada a sério, mesmo que seja vaga e imprecisa, porém, sem que isso se torne paranoia, porque, de fato, não tem nada tão importante acontecendo. Apenas algo errado.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Toda ajuda há de ser bem-vinda, porém, considerando que as pessoas andam atrapalhadas, não é possível ter certeza de que a ajuda oferecida vai ajudar mesmo, ou se vai provocar novos problemas com suas trapalhadas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É preferível se focar nas minúcias do que depois ter de voltar atrás pela quantidade de pontas soltas que precisariam ser amarradas para continuar em frente. Agora é o momento de sua alma ser minuciosa. Valendo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite pretender que este tempo do ano seja maravilhoso, só porque supostamente deveria ser assim. Procure ser realista e dosar seu entusiasmo com sabedoria, assim como também oferecer generosidade a quem merecer.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que tudo termine bem, é preciso você fazer algumas concessões, porque mesmo que essas pareçam tão artificiais que você resmungue interiormente, é preferível ter paz no espírito do que uma briga boa.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez você tenha dado importância a algumas coisas que para as outras pessoas passam despercebidas. Evite tomar isso como uma ofensa, porque na verdade acontece apenas porque as pessoas andam distraídas, sem foco.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ninguém é dono de ninguém, mas ainda que todo mundo saiba disso no fundo da alma, os comportamentos contradizem o conhecimento, e assim vão as coisas entre o céu e a terra, com as pessoas se tratando como objetos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez haja saudade de tempos idos, mas talvez a saudade seja mais complexa, se desenvolvendo em torno das experiências que você ainda não teve, e que agora, vendo o tempo passar, percebe que, talvez, nunca venha a ter.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando a razão não seja ampla o suficiente para entender o que acontece, não hesite, abra mão dela em vez de fazer o que todo mundo faz, rejeitar tudo que não possa ser explicado racionalmente como algo sem valor.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que suas certezas sejam temporárias, e sua alma bem o saiba, mesmo assim é possível aproveitar o entusiasmo que elas provocam e se lançar a tomar decisões que, de outra maneira, demorariam muito para acontecer.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É importante conhecer os demônios interiores, mas sem que isso se torne a nota dominante do seu dia a dia, porque de tanto lutar contra os demônios você corre o risco de se identificar com esses. Lute a favor da luz.