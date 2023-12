Carlos Lyra, um dos grandes nomes da Bossa Nova, morre aos 90 anos

O cantor e compositor Carlos Lyra, um dos grandes nomes da Bossa Nova e parceiro de Vinicius de Moraes, morreu na madrugada deste sábado (16/12), no Rio de Janeiro, aos 90 anos. A informação foi confirmada pela família do artista, por meio das redes sociais.

Segundo o G1, a esposa do cantor, Magda Pereira Botafogo, informou que Carlos foi internado na última quinta-feira (14/12), no Hospital da Unimed, com um quadro de febre. Posteriormente, exames detectaram uma bactéria.

No entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada. Na publicação do Instagram, familiares afirmaram que a morte de Carlos ocorreu de "forma inesperada". "É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nessa madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho."

Entre as principais músicas do artista estão: Coisa mais linda, Influência do Jazz, Maria ninguém, Ciúme, Lobo bobo, Minha namorada, Primavera, Se é tarde me perdoa, Sabe você, Você e eu, Menina e Maria Moita.

Última passagem por Brasília

Em 16 de dezembro de 2017, Carlos Lyra apresentou o show Cantos e Contos da Bossa Nova, no Clube da Bossa, que funcionava no Teatro Sílvio Barbato do Sesc, no Setor Comercial Sul, acompanhado pelo sobrinho e violonista Cláudio Lyra.

Anteriormente, em 30 de julho de 2016, dividiu o palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães com Toquinho Wanda Sá e Quarteto em Cy, em homenagem a Vinicius de Moraes.

"Carlinhos partiu para encontrar com a melhor turma do nossa música. Descanso merecido do nosso grande músico e amigo", disse o músico Roberto Menescal.

Wanda Sá, cantora que fez show recentemente no Clube do Choro, em que o homenageou, lamentou a partida do pioneiro: "Carlos Lyra, compositor brilhante, que nos deixou um dos maiores legados da Bossa Nova, que ele levou para o mundo. Tive um imenso prazer de conviver com ele no palco e em muitos encontros".

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do artista.