Zilu Godoi revela doença após polêmica entre filhos e Graciele Lacerda

Zilu Godoi utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (15/12), e surpreendeu ao revelar que ficou doente, em meio às polêmicas recentes envolvendo seu filho, Igor Camargo, e Graciele Lacerda, a noiva do seu ex-marido, Zezé Di Camargo.

Através do Instagram, a socialite contou que está com quadro de herpes zoster, conhecida também como cobreiro, que é uma inflamação viral nos nervos da pele. Sincera, ela desabafou sobre o estado de saúde, e deu detalhes aos milhares de seguidores.

"Estou meio malzinha, minha herpes zoster atacou. Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo", disse Zilu Godoi, que atualmente mora nos Estados Unidos, e lamentou a distância dos filhos – além de Igor, ela é mãe de Camilla e Wanessa Camargo.

"Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste, triste mesmo", lamentou a ex de Zezé Di Camargo. Na sequência, ela contou que mudou os planos de desembarcar no Brasil, e aproveitar o período de festas de final de ano, em virtude da polêmica familiar.

"Eu queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração", pontuou ela.

