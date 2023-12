Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (21/12)

Evolução da consciência

Data estelar: Lua cresce em Áries



Da consciência individual autocentrada à consciência grupal inclusiva e em constante ampliação, essa é a direção virtuosa da evolução humana, porém, estamos no momento desse processo em que a consciência individual se subleva contra o destino universal e reclama atenção para si, temendo que as grandes conquistas que consolidaram o poder da individualidade sejam perdidas ou diluídas no conjunto maior.

Esse medo se transformou em violência e na subversão das medidas do que é certo e errado, relativizando tudo ao ponto de não haver mais confiança na existência de verdades absolutas que sirvam de parâmetros para a construção de uma vida digna para o maior número possível de pessoas, e a consequente eliminação do sofrimento injusto a que bilhões de pessoas são submetidas diariamente.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando se torna muito bom você expor seu trabalho, tanto para ser apreciado por inúmeras pessoas como também para ser criticado negativamente por outras. A exposição tem dessas coisas, os resultados são ambíguos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bom passar suas ideias pela peneira da praticidade, porque assim você não vai se demorar com questões que podem até evocar emoções intensas de sua alma, mas que vai ser só isso e nada mais. A prática será melhor.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se a alma não fosse curiosa, provavelmente nunca conheceria nada novo, ficaria sempre dentro dos limites de sua percepção, sem se atrever a nenhuma aventura. Use a curiosidade ao seu favor, ela está em alta agora.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas usam truques para se evadir das responsabilidades, ou para fingir que não entenderam o que você pediu, mas aí está você com a faca e o queijo na mão para demandar respostas claras e diretas. É agora.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você garimpasse a realidade, é certo que descobriria potencialidades maravilhosas, porém, todas dariam um trabalho razoável para serem postas em prática, e neste momento sua alma está com sede do imediato.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Satisfaça pequenos desejos, porque de pequena em pequena satisfação sua alma pode construir um caminho de grandes resultados. Não se trata de viver em pleno regozijo, mas de que cada dia tenha algum prazer.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A flexibilidade salvará você de ter de confrontar pessoas que só vão agregar tensão a um momento em que isso seria completamente desnecessário. Prefira concordar e tocar a bola para frente, mesmo discordando.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Manobras, conversas e negociações estão na ordem do dia, portanto, é desnecessário você se precipitar para se livrar dos assuntos que tenham de ser resolvidos, é preciso estender o tempo para pensar melhor.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que complicar se tudo pode ser bem mais simples? Normalmente as coisas tendem a ser complicadas, e é justamente porque as facilidades são raras que sua alma precisa aproveitar enquanto elas duram.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É melhor tomar uma atitude desengonçada do que ficar observando e nada fazer. Toda e qualquer iniciativa que você tomar será um passo dado na direção de suas pretensões, e o momento é propício a isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Olhe para seu interior e comece um diálogo sincero e transparente com sua alma, evitando argumentar na tentativa de fazer parecer outra coisa diferente do que verdadeiramente é. Evite mentir à sua alma.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem todas as pessoas que você precisa encontrar agora devem ser tratadas com simpatia afetada, porque isso seria uma simulação. Procure ser cordial com todo mundo, sem que isso faça você criar tensões desnecessárias.