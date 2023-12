Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (22/12)

Que felicidade!

Data estelar: Sol ingressa em Capricórnio em conjunção com Mercúrio



É desnecessário aguardar até o momento em que as potências cosmogônicas e as forças da natureza se manifestem com sua dramaticidade habitual para nos colocarmos em nosso devido lugar na “fila do pão” e, com a humildade de quem reconhece sua pequenez, exaltarmos as prioridades do conjunto completo de nosso reino humano, em vez de continuarmos a reclamar direitos individuais que vão em detrimento do conjunto.

Com os dados que temos, com o conhecimento que conquistamos é suficiente para superarmos a consciência individual à qual tanto nos apegamos, mas que não consegue se integrar ao todo do qual faz parte, e ampliarmos essa consciência até a consolidar no lugar da interdependência de tudo e todos. Que felicidade seria isso! Maior felicidade ainda seria que não esperássemos pelas tragédias naturais para aceitar essa realidade.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não importa quão bem você faça seu trabalho, sempre haverá por aí um espírito de porco que detestará e semeará críticas negativas. Procure ser indiferente a essas pessoas, porque realmente, elas não sabem o que fazem.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Passe em revista as boas ideias que ocorrerem agora, porque tendem a ser fantasiosas demais, apesar de parecerem ótimas. Não se trata de descartar as ideias, mas de passar tudo por uma peneira fina de praticidade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A curiosidade mata o gato, é isso que dizem, porém, a mesma curiosidade faz com que os gatos aprendam muita coisa e fiquem mais espertos à medida que amadurecem. Use a curiosidade ao seu favor, e com cautela.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas nem sempre percebem o tom de voz que utilizam e o quanto suas palavras afetam, positiva ou negativamente, aos seus interlocutores. Agora é sua vez de receber o impacto das palavras alheias.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O momento encerra potencialidades enormes, mas que são difíceis de colocar em prática, o que não seria problema algum, caso sua alma estivesse disposta a começar um novo processo de garimpo da realidade. Difícil.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quem disse que se nasce neste planeta para sofrer estava redondamente enganado, mas de um engano tão convincente, que todo mundo continua acreditando que seja isso mesmo. Prove a si que essa é uma mentira.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que você discorde visceralmente do que as pessoas apresentam, procure não as confrontar agora, porque isso só agregaria tensão e nada solucionaria. Melhor deixar passar, melhor fazer cara de paisagem.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Pense bem, pense muito, pense melhor ainda do que normalmente você pensa, porque agora é quando sua alma pode garantir mais lucidez, e isso significa tomar decisões mais acertadas. Tome um bom tempo para pensar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O terreno seguro e confortável que todo ser humano precisa sentir sob seus pés para que a angústia não se torne insuportável é algo que você tem disponível. Portanto, evite se complicar, aceite as facilidades.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ser prudente é bom, mas não ao ponto de ficar imóvel justo quando seria propício tomar qualquer iniciativa, mesmo que desengonçada e atrapalhada. Não importam os resultados, importa que você se movimente. Isso sim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Eventualmente, pode ser difícil colocar a verdade sobre a mesa, porém, isso não deve acontecer nos diálogos profundos e íntimos com sua própria alma, porque com ela você precisa ter lucidez e total transparência.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A cordialidade servirá para manter certas pessoas à distância. A cordialidade será muito mais eficiente nesse sentido do que você se esforçar para as manter distantes, já que isso atrairia a atenção delas. Melhor não.