Wanessa Camargo rasga o verbo após polêmicas com a família: "Precisa dar um basta"

Wanessa Camargo, que recentemente teve seu nome envolvido na confusão com a madrasta, Graciele Lacerda, noiva do seu pai, Zezé Di Camargo, abriu o jogo sobre como lida com as diversas polêmicas que cercam sua família.

Para quem não se lembra, a cantora gravou um vídeo para rasgar elogios ao irmão de Luciano Camargo, pelo papel de pai, após ele receber críticas por ficar ao lado da mulher, acusada pela nora do cantor, Amabylle Eiroa, de usar um perfil falso para atacar outros parentes.

Em entrevista à revista Quem, Wanessa Camargo ressaltou a importância de se posicionar diante de assuntos delicados que envolvem o seu nome e de outras pessoas. "A gente tem que se posicionar quando precisa", iniciou.

"Precisa dar um basta"

"Tem coisas que eu evito comentar porque acabam aumentando a atenção em algo que não precisa ter esse foco. Mas quando a coisa começa a ficar muito grande, a gente tem que se posicionar e precisa dar um basta", explicou a namorada do ator Dado Dolabella. "Tenho compromisso com a minha palavra", pontuou.

