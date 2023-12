Globo toma medida e antecipa término de ‘Paraíso Tropical’ em meio ao fracasso da reprise

Paraíso Tropical, que está em cartaz nas tardes da Globo desde o final de novembro, acendeu o sinal de alerta no alto escalão da Globo, e afastou o público no Vale a Pena Ver de Novo.

A novela, que é assinada por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, atualmente amarga baixa audiência nas tardes da emissora, pode ser reduzida e acabar antes do previsto. Desde a segunda semana no ar, a reprise passou a ter a edição adiantada, com até dois capítulos originais em um.

Inicialmente, Paraíso Tropical estava programada para terminar em junho de 2024, mas com o compacto dos episódios, o enredo protagonizado por Alessandra Negrini e Fábio Assunção pode ser antecipado para março ou abril do ano que vem.

Em menos de um mês, a trama de 2007 já acumula um dos piores índices da sessão de novelas exibida no horário vespertino global nos últimos anos. Mulheres Apaixonadas, sua antecessora, até então havia sido concluída com o menor desempenho no Ibope desde 2021.

