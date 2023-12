Wanessa Camargo se pronuncia sobre polêmica envolvendo o ex, Marcus Buaiz

Wanessa Camargo se manifestou sobre a recente polêmica envolvendo seu ex-marido, Marcus Buaiz. Isso porque, surgiram rumores de que a cantora teria jogado as fotos do álbum de casamento com o empresário, no lixo.

A informação foi divulgada pelo programa Balanço Geral SP, da Record. Segundo foi apurado, a pessoa que encontrou o material havia buscado realizar a devolução das fotografias, após avistá-las em uma caçamba, localizada em Goiás.

Em entrevista à revista Quem, Wanessa Camargo negou que tenha se desfeito da recordação da união com o pai de seus dois filhos, José Marcus e João Francisco, que atualmente está noivo da atriz Isis Valverde. "Quando digo que não fui em que joguei meu álbum fora, é porque não foi", disse.

"Se eu ficasse quietinha, podia até desconfiar, mas falei que não fiz porque não fui eu. Na verdade, foi uma cópia que a empresa tinha", afirmou a cantora, que atualmente namora o ator Dado Dolabella.

