Bi? Paola Carosella esclarece rumores e confessa sobre a sexualidade

Paola Carosella, que ficou conhecida por ter sido uma das juradas do MasterChef, reality de culinária da Band, até hoje faz o maior sucesso entre os internautas nas redes sociais. A atual apresentadora do Alma de Cozinheira, programa do GNT, abriu o jogo sobre a vida pessoal, e fez confissões.

Em entrevista ao jornalista Antonio Tablet, ao canal Splash, do UOL, a argentina comentou sobre a sua sexualidade, e revelou se há uma identificação com a comunidade LGBTQIA+, sobre possivelmente ser bi. Sincera, ela aproveitou para esclarecer em torno dos rumores.

"Lembro, depois que eu me separei, que eu estava solteira, depois de tentativas muito frustradas com homens, eu falei ‘que saco ser tão hétero’. Mas eu sou espantosamente hétero", disse Paola Carosella, que ainda afirmou que não está solteira, e confessou que o felizardo é brasileiro, e baiano.

Bastante discreta em torno da vida pessoal, Paola Carosella atualmente namora o fotógrafo Manuel Sá. A chef e apresentadora, inclusive, costuma compartilhar cliques raríssimos com o amado, com quem ela está junta há pouco mais de um ano e meio.

Paola Carosella e o namorado, Manuel Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

