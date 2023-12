Veja cinco receitas com frutas secas para atrair fartura em 2024

Bolo de frutas secas com amêndoas (Imagem: irina2511 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

O consumo de frutas secas há muito tempo está associado à ideia de atrair fartura, abundância e prosperidade em diversas culturas ao redor do mundo. Historicamente, elas eram valorizadas devido à sua longa durabilidade, tornando-se símbolos de riqueza e boa sorte. Além disso, o sabor doce e a concentração de nutrientes presentes nelas ajudaram a perpetuar essa associação com a fartura.

Além disso, a praticidade e valor nutricional as tornam uma opção conveniente e saudável para enriquecer diversas preparações culinárias. Por isso, confira, a seguir, 5 receitas com frutas secas para atrair fartura e agradar todos os convidados na ceia de Ano-Novo!

Bolo de frutas secas com amêndoas

Ingredientes

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

100 g de farinha de amêndoas

200 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de manteiga

100 g de amêndoas picadas

1 kg de frutas secas

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

150 ml de rum

4 ovos batidos

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de cravo em pó

1 colher de café de fermento químico em pó

Amêndoas para decorar

Rum para umedecer

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as frutas secas, os sucos, a manteiga, o açúcar mascavo e o rum e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até caramelizar. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Depois, transfira a massa para uma assadeira redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, decore com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 150ºC por 2 horas. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e regue com rum. Sirva em seguida.

Arroz com damasco e castanha-de-caju

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

2 xícaras de chá de arroz

3 xícaras de chá de água fervente

1 xícara de chá de vinho branco seco

3 colheres de sopa de damascos secos

4 colheres de sopa de amêndoas torradas picadas

5 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

picada Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e o sal e refogue por 1 minuto. Junte a água e o vinho branco e cozinhe até o arroz secar. Após, desligue o fogo e espere amornar. Acrescente o damasco, as amêndoas e as castanhas-de-caju e misture bem. Sirva em seguida.

Farofa com frutas secas

Ingredientes

5 cebolas descascadas e picadas

4 colheres de sopa de cogumelo champignon laminado

5 xícaras de chá de damasco seco

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 xícaras de chá de uva-passa

1 colher de sopa de manteiga

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os cogumelos, as uvas-passas, os damascos e a farinha de mandioca e refogue até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, finalize com o sal e a salsinha e sirva em seguida.

Compota de frutas secas (Imagem: Kuba Kwiatkowski | Shutterstock)

Compota de frutas secas

Ingredientes

Suco de 1/2 laranja

Gomos de 1 tangerina

1 maçã sem casca, sem sementes e cortada em rodelas

1 garrafa de vinho branco suave

6 cravos-da-índia

150 g de ameixa seca

150 g de damascos secos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 l de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ameixa e a tangerina, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água e transfira as frutas para uma panela. Adicione o açúcar, a maçã, os cravos-da-índia, o vinho branco e o suco de laranja e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Junte o damasco e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a compota para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Cookies com frutas secas

Ingredientes

2 bananas descascadas

descascadas 2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de açúcar mascavo

3 colheres de sopa de granola

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

4 colheres de sopa de tâmaras picadas

2 colheres de sopa de água

Raspas de limão a gosto

Manteiga para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione a farinha de aveia e o açúcar mascavo e mexa bem. Acrescente o restante dos ingredientes e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha, achate com as mãos e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de aveia. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.