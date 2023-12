Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (26/12)

Deus

Data estelar: Lua Vazia até 12h16 vira Cheia em Capricórnio

A entidade que chamamos Deus, além de ser uma pessoa existente, com forma e com endereço certo, é também a dimensão em que tudo e todos nos movimentamos e experimentamos ser, somos como células em seu corpo colossal, é em Deus que comungamos, e cada quem, do particular ponto de vista celular que lhe aprouver, o chamará com o nome que seu alcance de entendimento conseguir definir.

A atividade de Deus não é diferente da nossa, respeitadas sejam as diferenças de magnitude, sua consciência também está em processo de alinhamento com algo maior, para colaborar no trabalho de sincronização do infinito e do infinitesimal, e quando Deus orienta seu foco em determinada direção, nosso planeta inteiro, com todas as vidas visíveis e invisíveis que o compõem, acompanham esse movimento.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto mais sua alma fica sabendo, mais complexo vai também ficando o panorama, e por enquanto não há nada a fazer, senão absorver o conhecimento e o acomodar no coração da melhor maneira possível, sem intervir.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A teimosia dos desejos é infinita, e quanto mais teimosos esses ficam, menos atenta fica a alma a tudo que viria como efeito colateral da satisfação desses desejos. Procure tomar distância e respirar um pouco mais.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seja independente, evite que os impulsos alheios contaminem suas decisões e escolhas, porque ainda que você queira fazer isso para agradar, não haveria garantia de que seguindo a onda alheia você teria sucesso.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sem estresse ou ansiedade, sua alma avançará de forma muito mais significativa do que se tiver de competir para garantir seu lugar ao sol. Porém, nem o estresse nem a ansiedade se combatem por decreto, o processo é lento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Repetir os erros na expectativa de que os resultados sejam diferentes, não haveria nada mais tonto do que isso e, no entanto, é a isso mesmo que nossa humanidade se dedica o tempo inteiro. Saia dessa rapidamente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Do fundo de sua alma surgem vontades que, muito provavelmente, não daria para satisfazer, pelo menos de imediato. Melhor assim, porque são vontades fortes, mas efêmeras, não valeria a pena investir demais nelas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas discussões são importantes, porque as diferenças de pontos de vista precisam ser passadas a limpo, em nome de haver transparência nos relacionamentos mais significativos, porque nos irrelevantes não há necessidade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O ciúme é uma espécie de lente que distorce a realidade, e engana os sentidos convencendo sua alma de que acontece algo que, na verdade, não tem nada a ver. Como combater uma paixão tão intensa quanto é o ciúme?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As indefinições provocam tensão e nervosismo, mas seria tolice forçar as pessoas a se definirem quando elas não têm ainda a menor ideia do que pretendem fazer. Procure não agregar pressão à situação que não comporta mais.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer algo, qualquer coisa, por obrigação, é algo que desagrada imensamente a alma. No entanto, dificilmente daria para viver exclusivamente em função dos desejos, sem nada de obrigações. Há tempo para tudo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As confusões podem ser consertadas sem grande estresse, mas parece que as pessoas gostam mais do estresse do que solucionar as confusões. As coisas são como são, melhor lidar com o que acontece com realismo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A pressão é enorme e provém de diversas fontes, diversas pessoas, e de uma infinidade de assuntos que não reconhecem festas de fim de ano nem necessidade de descanso, apenas demandam ser atendidas com máxima urgência.