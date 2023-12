Casa em que Beyoncé passou a infância pega fogo no Natal, diz site

A casa em que Beyoncé viveu quando era criança, em Houston, no Texas (EUA), pegou fogo na madrugada da segunda-feira, 25, dia de Natal. A informação foi revelada pelo site TMZ.

Segundo o site, o incêndio foi contido pelos bombeiros, que chegaram na casa por volta das 2 horas da manhã e, em dez minutos, controlaram as chamas. Não foram divulgadas hipóteses para a origem do fogo.

Os atuais moradores do imóvel não se feriram. A residência no Texas foi registrada no filme Renaissance: A Film By Beyoncé.

No longa, a artista visita a casa antiga para mostrar o bairro de sua infância para os filhos. A residência possui três quartos, três banheiros e um escritório.

Segundo o TMZ, a casa pertenceu a família de Beyoncé entre os anos 1981 e 1986 e, na época, foi comprada por US$ 64 mil.

Na última quinta-feira, 21, Beyoncé esteve entre os assuntos mais comentados no Brasil após aparecer de surpresa em Salvador. A cantora veio divulgar a estreia de seu filme e marcou presença no evento exclusivo para fãs e convidados, o Club Renaissance.