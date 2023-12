'Bellakeo': conheça faixa que colocou Anitta no Top 10; fãs prometem #1

Anitta acordou nesta quinta-feira (28/12) com mais um importante marco na carreira. A faixa Bellakeo, interpretada pela artista em parceria com o rapper mexicano Peso Pluma, chegou ao Top 10 Global do Spotify e ocupa a 9ª posição no raking.

A faixa figura na frente de importantes nomes da música internacional, como o grupo britânico Arctic Monkeys e a sul-africana Kenya Grace.

Bellakeo, uma balada regada a reggaeton, contou com sete compositores, sendo escrita por Angel Sandoval, Hassan Emilio Laija, Jorge Erazo, Juan Arias, Juan Medina, Mario Cáceres e Omar Vicari. A produção ficou com Jorge Milliano e Mario Cárceres. A faixa estreou ainda em 8 de dezembro, e figurava na 83ª posição na época.

Promessa de #1

Nas redes sociais, Anitta celebrou a conquista de Bellakeo e os prometeram mais streamings para a faixa chegar ao topo da parada. Vale lembrar que Anitta já atingiu o topo do Top 100 Global no Spotify com a faixa Envolver, em 2022.

Não me aguentei. 1# é seu BELLAKEO pic.twitter.com/Zf063KbL5g — RA???? (@explosionitta) December 28, 2023

Não consigo fingir normalidade, toda hora abro o top 50 USA só pra ver Bellakeo lá rsrs pic.twitter.com/gqlGBEHI4o — Big big (@theanitterbarbz) December 28, 2023

como é bom ser fã da Anitta



Bellakeo top 10 global, vamos subir mais? pic.twitter.com/195mDVlRHj — Dornelles ? (@dornellesmusic) December 28, 2023

BELLAKEO no topo e HATERS no chão pic.twitter.com/eQKAjChtVc — Samuel luck (@Samuelmaxr) December 28, 2023