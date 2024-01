Henrique Medeiros tinha 26 anos e contava com quase 1,8 milhão de inscritos no YouTube e mais de 84 mil seguidores no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram @henriquemedeiroz) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O influenciador digital Carlos Henrique Pires Medeiros, conhecido apenas como Henrique Medeiros, que estava desaparecido desde a noite de Natal, foi encontrado morto no quintal da casa de um casal de amigos no domingo (30/12). A polícia busca saber se a morte dele foi um assassinato ou acidental. As informações são do portal g1.

Henrique tinha 26 anos e contava com quase 1,8 milhão de inscritos no YouTube e mais de 84 mil seguidores no Instagram. Ele era conhecido por fazer "pegadinhas" com vizinhos em Itapecerica da Serra, em São Paulo, nas redes sociais.

O caso

De acordo com a família da vítima, em entrevista ao g1, a última mensagem que receberam de Henrique foi à 1h37 da manhã quando ele desejou "Feliz Natal" por mensagem de voz no grupo da família. Ele não retornou para casa no dia seguinte e fez com que a família começasse a procurá-lo.

A família sabia que ele iria passar o Natal na casa de amigos e, por isso, após o desaparecimento, perguntaram para o casal dono da casa se sabiam onde estava Henrique. Segundo a investigação, o casal mentiu, e disse que o influenciador tinha ido embora da casa deles na madrugada. Eles teriam postado ainda imagens do jovem nas redes sociais pedindo informações sobre seu paradeiro.

A família procurou por Henrique em hospitais e na mata da região, sem sucesso. Foi então que uma das pessoas que ajudavam nas buscas viu que o quintal da casa do casal de amigos de Henrique estava revirado. Como o casal não estava no local, ele entrou no quintal e reconheceu as roupas do influenciador. A família e a polícia foram acionadas.

O Corpo de Bombeiros desenterrou o corpo e não encontrou marcas de violência, facadas ou tiros. O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) vai confirmar a causa da morte.

Investigação

A polícia trabalha com duas linhas investigativas. Quando questionado, o casal dono do imóvel onde Henrique foi encontrado afirmou que o influenciador teve um infarto após uma overdose de cocaína. Eles teriam decidido por enterrá-lo em vez de chamar uma ambulância devido ao desespero.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o homem de 28 anos e a mulher de 24 foram presos por suspeita de envolvimento no caso, após a concessão do pedido de prisão temporária.

A polícia investiga ainda se Henrique teria tido relações sexuais com uma adolescente que estava na residência e que seria irmã da dona da casa. O pai e a filha estão sendo procurados pela polícia para prestarem depoimento e elucidar os fatos da noite.

O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) de Itapecerica da Serra. O delegado que cuida do caso, Luís Hellmeister, realizará uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (2/1) para falar sobre a prisão do casal dono do imóvel.