Ensaios da Anitta: MC Daniel é atração confirmada em show de Brasília

Aclamada e querida nos quatro cantos do país, Anitta está de volta à capital federal com os Ensaios da Anitta, no dia 13 de janeiro, no Na Praia Parque. Para celebrar esse retorno, a Girl from Rio revelou ao Correio Braziliense, com exclusividade, a participação do cantor MC Daniel, uma das atrações que estarão ao lado da artista.

Nesta época que antecede ao carnaval, nada mais justo que desembarcar em Brasília com uma turnê que promete agitar o país. Para ela, a presença de MC Daniel é fundamental para seguir à risca esse objetivo. “O carnaval é a minha época favorita do ano, vocês sabem, né? E receber parceiros no palco, então, torna tudo mais legal ainda. Brasília, tô trazendo o MC Daniel pra se jogar com a gente. Vai ter muito mais funk, sim!”, comemorou a artista.

Para esta temporada de shows, as escolas de samba cariocas são o tema da maratona carnavalesca de Anitta. Sendo assim, os fãs podem aguardar uma série de figurinos icônicos, inspirados pelos principais e tradicionais desfiles do Rio de Janeiro, além de toda a apresentação ser baseada nesta temática.

O projeto pré-carnaval de Anitta, além de Brasília, conta com outras inúmeras cidades. Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba estão entre os lugares mais aguardados.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.carnavaldaanitta.com.br.

ENSAIOS DA ANITTA 2024

Salvador, BA: 06/01

Florianópolis, SC: 07/01

Brasília, DF: 13/01

Fortaleza, CE: 14/01

Recife, PE: 20/01

Rio de Janeiro, RJ: 21/01

São Paulo, SP (data extra): 25/01

Belo Horizonte, MG: 27/01

Vitória, ES: 28/01

Curitiba, PR: 03/02

São Paulo, SP: 04/02

Classificação: 18 anos