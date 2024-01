Anitta surpreende e anuncia parceria musical com Melody

Anitta pegou os fãs de surpresa nesta quarta-feira (3), e anunciou o lançamento de uma parceria com Melody. A Girl from Rio, que já foi alvo de algumas polêmicas com a cantora, de 16 anos, confirmou uma versão remix de Mil Veces, com os vocais da adolescente.

O lançamento da faixa, inclusive, foi marcada para a próxima quinta (4), às 21h, em todas as plataformas digitais. Além da inserção dos vocais da jovem, a faixa reunirá elementos pop com piseiro, incluindo uma versão com versos totalmente em português.

"Eu sempre achei que Mil Veces combinava super com o timbre e o estilo da Melody. E rolou muito! Esse remix tá babado, tô felizona que finalmente aconteceu", disse Anitta, ao portal Hugo Gloss.

Atualmente, Anitta ocupa a 13ª posição do Spotify Global com Bellakeo, parceria com o rapper mexicano Peso Pluma. Nos últimos dias, a colaboração havia conquistado o 8º lugar entre as 50 músicas mais reproduzidas do mundo na plataforma de streaming.

Veio aí, Brasil! Recebam, com exclusividade aqui no https://t.co/L8KMpyyrD4, a capa e um trechinho do remix de #MilVeces, parceria de Anitta e Melody. OMG! A faixa será liberada nas plataformas digitais nesta quinta-feira (4), às 21h, e promete entregar uma mistura perfeita de… pic.twitter.com/KSEBpdzAHw — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 3, 2024

