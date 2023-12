Joias de MC Daniel e MC Ryan somem no cruzeiro de Neymar

MC Daniel e MC Ryan usaram as redes sociais nesta quinta-feira (28) para desabafar. Os funkeiros revelaram que algumas de suas valiosas joias sumiram misteriosamente. Ambos estão a bordo do cruzeiro "Ney em Alto Mar', promovido pelo jogador Neymar.

Nos stories, Daniel mostrou que todos os seus anéis e suas dedeiras de ouro desapareceram. "Não dá pra acreditar, mano. Todos os meus anéis, as dedeiras... Sumiram todos. Sem entender como isso. Não acredito. O cantor também compartilhou o valor exorbitante de suas dedeiras: R$ 100 mil.

Já MC Ryan contou que deu falta de algumas de suas correntes de ouro. Uma delas, com um pingente de tubarão, está avaliada em R$ 70 mil. "Salve, família. Maior neurose... Não tô achando umas correntes minhas aqui. Principalmente a minha do tubarão", lamentou o artista. Entretanto, nenhum dos dois entrou em detalhes sobre onde estavam as joias quando elas desapareceram, ou as circunstâncias em que as mesmas sumiram.

Web reage

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram ao desabafo de MC Ryan e MC Daniel. "Fizeram um favor, né? Porque é caro, mas é brega pra cacete", declarou uma internauta. "Foi um favor que fizeram. Que joias feias", disse outra.

Contudo, houve quem especulasse que os desabafos não passam de 'marketing'. "Alguma música vão lançar", apontou uma seguidora. "Sinto cheiro de marketing", acredita mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)