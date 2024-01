João Carreiro é velado com chapéu que era sua "marca registrada"

O cantor sertanejo João Carreiro, que morreu nesta quarta-feira (3/1), foi velado ao longo da manhã desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com o chapéu que era "marca registrada" do sertanejo.

Ao G1, a mãe de João Carreiro, Eteuvânia Reis, comentou sobre a partida do filho. "Todas as pessoas só falam que o João é uma pessoa maravilhosa. E ele é uma pessoa maravilhosa. Um filho maravilhoso. Um irmão maravilhoso. Um neto maravilhoso. Um tio maravilhoso. Um pai maravilhoso. Um amigo que ama os amigos. Companheiro de todos os companheiros. Pregador da conciliação. Da alegria. Então, passou aqui. E deixou essa semente. Da conciliação. Do amor. Da alegria. E da poesia.”

O cantor morreu durante uma cirurgia no coração. Antes de entrar na sala do procedimento, Carreiro gravou um vídeo dizendo que estava internado em um hospital de Campo Grande e disse que passaria uns dias longe das redes sociais.

A ex-dupla de João, o Capataz, também lamentou a morte do artista pelas redes sociais “Ninguém além de nós saberemos o que vivemos… Deus sabe o meu coração… vá em paz João”, escreveu.