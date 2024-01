Kéfera reclama de ataques ao seu novo corpo musculoso

Kéfera abriu o coração em um desabafo sobre as críticas que tem recebido em relação ao seu corpo musculoso. A influenciadora tem compartilhado em suas redes sociais sua jornada de exercícios e exibido a transformação física, o que, infelizmente, gerou comentários negativos por parte de alguns internautas.

A criadora destacou a incrível capacidade humana de querer desestabilizar a felicidade alheia. Em um tom empoderado, ela ressaltou que está vivendo uma fase de autoaceitação, autoestima elevada e se sentindo muito bem consigo mesma, considerando essa jornada um triunfo significativo.

Ela não hesitou em confrontar aqueles que tentam diminuir sua alegria e autoconfiança, reforçando que já enfrentou momentos difíceis e não pretende retornar a um lugar de sofrimento. "Já estive no fundo do poço. Sei como é lá e não quero voltar! A galera fica incomodada. Me deixe ser feliz e se está incomodado se retire, não faz mais sentido do que você querer me brecar?", disse.

Além disso, a influencer compartilhou uma situação inusitada: ter sido chamada de "He-Man" pelos internautas. Com bom humor, Kéfera revelou que inicialmente pensou tratar-se de uma brincadeira, mas ao descobrir que era uma crítica, não se deixou abalar e, ao contrário, encarou a situação com risos e descontração, demonstrando uma postura resiliente diante dos comentários negativos.

