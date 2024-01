Com mata-mata candango, CBF divulga tabela da Copa Verde

A edição de 2024 da Copa Verde terá um recorde de participação do Distrito Federal com as presenças de Ceilândia, Brasiliense e Real Brasília. No entanto, uma hipotética final entre equipes locais está totalmente descartada pelo organograma de confrontos montado pelo Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Organizadora da competição regional, a entidade divulgou a tabela básica de jogos do torneio na noite desta quinta-feira (4/1).

Times candangos com menor ranqueamento entre os classificados para a Copa Verde, Ceilândia e Real Brasília vão se encontrar logo na primeira etapa do mata-mata da competição sustentável. O Gato Preto garantiu vaga na competição da CBF após desistências no futebol goiano. O Leão do Planalto vai participar do torneio pela primeira vez na história graças ao título do Campeonato Candango conquistado na temporada de 2023.

Quem vencer, terá o Brasiliense pela frente. Por estar entre as oito equipes mais bem colocadas na lista de clubes da entidade máxima do futebol nacional, o Jacaré aguarda um adversário na segunda fase da Copa Verde. A CBF, no entanto, tratou de colocar mais um enfrentamento candango na etapa. O time amarelo está na chave de cruzamento do vencedor de Ceilândia e Real Brasília. Assim, ao menos, um candango está garantido nas quartas de final.

A Copa Verde de 2024 está marcada para começar em 21 de fevereiro, com a partida de volta da grande decisão do torneio regional agendada para 8 de maio. Com exceção do segundo confronto das quartas de final, todas as partidas estão previstas para serem realizadas em meios de semana. Com isso, a CBF pretende provocar um impacto menor no movimentado calendário brasileiro, principalmente durante os campeonatos estaduais.

Copa Verde

Primeira fase

Humaitá x Trem

São Raimundo-RR x Capital-TO

Águia de Marabá x Rio Branco-AC

Tocantinópolis x Manauara

Porto Velho x Anápolis

Ceilândia x Real Brasília

União Rondonópolis x Costa Rica

Real Noroeste x Rio Branco

Segunda fase

Remo x Humaitá ou Trem

Amazonas x São Raimundo-RR ou Capital-TO

Paysandu x Águia de Marabá ou Rio Branco-AC

Manaus x Tocantinópolis ou Manauara

Cuiabá x Porto Velho ou Anápolis

Brasiliense x Ceilândia ou Real Brasília

Goiás x União Rondonópolis ou Costa Rica

Vila Nova x Real Noroeste ou Rio Branco