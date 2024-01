BBB24: Anjo autoimune, líder indicando três participantes. Saiba as novidades

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (8), mas algumas novidades da temporada já foram anunciadas nesta quinta-feira (4) em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. Além do número recorde de participantes; 26, outras novidades vão movimentar a casa mais vigiada do país.

A primeira grande novidade é o no "Big Day", quando 18 participantes serão apresentados ao público. Serão 12 anônimos no grupo "Pipoca", e 6 famosos do "Camarote". No domingo (5), o Fantástico vai mostrar mais 14 pretendentes a uma vaga oficial no programa. O público de casa vai ter o tempo em que o dominical estiver no ar para votar, e o homem e a mulher mais votados vão se juntar aos 18 já revelados.

Na grande estreia, os participantes já confinados, vão ter que escolher entre os 12 do "Puxadinho" que sobraram na votação, quem eles querem que se juntem a eles. Aí sim, os 26 brothers e sisters que ficarão confinados por 100 dias serão totalmente escolhidos pelo Brasil.

A dinâmica da casa também mudou bastante. O "Anjo" que sempre teve a missão de salvar alguém da berlinda, agora vai além dessa tarefa, ter o benefício de também estar imune a votação do casa e do líder. Falando no "todo-poderoso" do BBB24, este ano ele terá a incumbência de as sextas-feiras já indicar três outros brothers para uma espécie de "pré-paredão", e no domingo ele terá que escolher entre esses pré-indicados uma pessoa para enfrentar o voto popular.

